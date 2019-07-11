Balıkesir’de öldürdü, Uşak’ta yakalandı

Balıkesir’de 15 Haziran Cumartesi günü parkta oturan Çahan Özcan’ı silahla öldüren firari zanlı Uşak’ta yakalandı.

Balıkesir’de yaşanan kan davası cinayetinde firari şahıs Doğan Özcan, Uşak’ta suç aleti silahı ile birlikte yakalandı. Edinilen bilgiye göre Doğan Özcan’ın oğlu Hakan Özcan yaklaşık 1 yıl önce Çahan Özcan’ın babası tarafından silahla öldürülmüş ve aile arasında husumet çıkmıştı. 15 Haziran Cumartesi günü Doğan Özcan, Atatürk Parkı’nda karşılaştığı ve daha önce oğlunu öldüren kişinin oğlu olan Çahan Özcan’a defalarca ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan Doğan Özcan Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yaklaşık 1 ay sonra Uşak’ta yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.