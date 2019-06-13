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Balıkesir’de öğrenci servisleri çözüm bekliyor

Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin okul servisleri yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin şoför esnafına büyük maliyet getireceğini belirtti.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:49
Balıkesir’de öğrenci servisleri çözüm bekliyor

Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin okul servisleri yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin şoför esnafına büyük maliyet getireceğini belirtti. Başkan Tekin “Esnafımız zaten yaşama mücadelesi veriyor. Bu durum üyelerimize ek külfet getirecektir”dedi.


Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin okul servisleri yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin şoför esnafına büyük maliyet getireceğini belirtti. Başkan Tekin yaptığı açıklamada “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirtilen; kayıt cihazı (NVR), her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri, koltuk sensörü, iç ve dış kamera bulundurma zorunluluğu hükümetimizce her hangi bir düzenleme yapılmadığı takdirde 3 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır. İl merkezin 695 adet olan servis aracımızdan 500 tanesi okul servisi yapmaktadır, ilçelerimizle birlikte bu sayı bin 300 civarındadır. Şu haliyle belirtilen tarihte kamera ve üç nokta emniyet kemeri, koltuk sensörü istenmesi halinde Balıkesir de okul servisleri yapılamama tehlikesi ile karşı karşıyadır. Zaten araçlarımızda öğrencilerimizin binmesi ve inmesinde yardımcı olan yardımcı personel hostes bulunmaktadır. Hostesin yanında, kamera, üç nokta emniyet kemeri, koltuk sensörü gibi güvenlik üstüne güvenlik sistemi istenmektedir. Yeterince denetim mekanizması işlemeyişinden dolayı, işinin ehli olmayan, bilinçsiz, kayıt dışı korsan tabir eden kişilerin yapmış olduğu hatalar üyelerimize mal edilmektedir. Kayıt içindeki üyelerimizden istenmektedir. Araçlara yapılacak montajlarda fazla kablo malzemesi kullanılması halinde çok büyük tehlike meydana getirmekte. Ülkemizin çeşitli illerinde araç yangınları örnekleri bizleri çok korkutmaktadır”dedi.



Lise mezunu şartı


Kayıt cihazı, kamera, üç nokta emniyet kemeri, koltuk sensörü ithal olup, dolar karşılığında satın alındığını ifade eden Başkan Tekin “Bu gün fiyatı ile tahmini 10 bin lira civarı, zaten yaşama mücadelesi veren esnafimız bunu karşılamakta zorluk çeken üyelerimize ek külfet getirecektir. Servisçi üyemiz sistemi taktırabilmek için ya borç bulacak yada bankadan kredi alacak bunu tarifesine her zamanki olduğu gibi yansıtamayacak. Ya da hiç yaptırmayıp öğrenci sevisi yapmayacaktır. Ayrıca hükümetimizden yönetmelikte belirtilen yaş kriterine göre şoför 26 olan yaşın aşağı çekilmesi, en az lise mezunu şartı olan yardımcı personel hostes yanında ilkokul mezunu birinci derece akrabası, kızı,oğlu, eşi olması halinde bu şartın aranmaması, ülkemizde üretilmeyen araçlarımızın ekonomik ömrünü uzatabilmek için 12 yaş olan sınırın 16 yaşlara yükseltilmesini bekliyoruz”şeklinde konuştu.



“Mesleğimizin kangren yarası korsan taşımacılık”


Korsan taşımacılık hakkın da da duygularını dile getiren Başkan Tekin “Meslektaşlarımızdan isteğimiz, mesleğimizin kangreni olan korsan taşımacılığı yaptığını bildiğiniz ve gördüğünüz de mutlaka yetkililere haber vermeniz. Önemsemediğiniz veya başkasının yapmasını beklediğiniz bu durum mesleğinizi bırakmanıza neden olacaktır. Yetkililerden beklentimiz, öğrenci servisi yapan bizler, okul, öğretmen, öğrenci, okul aile birliği gibi eğitim ve öğretimin ana parçasıyız. Sorunların çözümü noktasında eğitim ve öğretim dönemlerinde yapılacak planlamalarda bizlerinde görüşünün alınmasının uygun olacağını tahmin ediyoruz. Balıkesirli hemşerilerimizi de bilgilendirmek istiyoruz. Çıkarılan kanunla bundan sonra servis plakalı olmayan, belgesiz, korsan tabir edilen servis araçlarıyla servis taşımacılığı yapan kişi ve tüzel kişilerin yanında hizmeti yaptıran fabrikalara, yolculara da ceza yazılmaktadır. Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak servisçi üyelerimizin her zaman yanındaym. Haklarını, hukuklarnıı ve menfaatlerini korumak, kollamakla yükümlüyüz. Mesleğimizin icrası aşamasında kişi, kurum ve kuruluşlarla çalışmaya da her zaman hazırız”dedi.


Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin’in düzenlediği basın toplantısına okul ve iş servisleri kooperatif başkan ve üyeleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:49
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