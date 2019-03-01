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Balıkesir’de Muhasebeciler Haftası etkinlikleri başladı

Balıkesir Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) tarafından düzenlenenMuhasebeciler Haftası kutlama etkinlikleri sabah Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı.

01 Mart 2019 Cuma 13:27
Balıkesir’de Muhasebeciler Haftası etkinlikleri başladı

Balıkesir Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) tarafından düzenlenenMuhasebeciler Haftası kutlama etkinlikleri sabah Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı.


BSMMMO tarafından Muhasebeciler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından BSMMMO Başkanı Metin Yalçın yaptığı konuşmada “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla her yıl 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanıyor. Köklü bir geçmişe sahip olan ve 30 yıl önce yasal statüsüne kavuşan mesleğimiz ve bu önemli mesleği yapan meslektaşlarımız, uluslararası standartlarda iş dünyasının mali tablolarını hazırlayarak kamu maliyesinin güçlenmesine katkı koymanın yanı sıra, işletmelerimizin gelişmesinde rol oynuyorlar. Meslek örgütleri demokrasinin temel taşlarından biridir. Bu yapının bozulması kamusal hizmet sunumunun zedelenmesine ve mesleğin kural ve standartlar bütünü içinde hizmet sunmasına engel olabilir”dedi.



“Büyüyen sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz”


Meslek mensuplarının zor şatlar altında çalıştıklarının altını çizen Başkan Metin Yalçın, “Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluğun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz. Üzgünüz, kederliyiz, öfkeliyiz. Devlet ile mükellef arasında köprü vazifesi gören meslek mensupları beyanname düzenlemenin son gününde hayatlarını kaybediyor. Sürekli ve hızla getirilen mevzuat değişiklikleri ve süre kısıtlamaları neticesinde moralsiz, motivasyonsuz ve stres altında bırakılıyor. Biz bu durumlara çözüm bekliyoruz. Yarınlara umutla bakacak bir geleceği hep birlikte hazırlayacağımıza olan inançla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftası’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:27
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