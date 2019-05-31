Balıkesir'de motosiklet polis otosuna çarptı: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, polis otosuna çarptıktan sonra başka bir otomobilin altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Zülfikar Yazgan'ın kullandığı 16 CGS 55 plakalı motosiklet, Ören Mahallesi yakınlarında polis otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Yazgan, Burhaniye istikametinden gelen Yılmaz Turan (68) yönetimindeki 34 GB 7286 plakalı otomobilin altında kaldı. 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün polis otosuna çarpması ve ardından karşı şeride savrulduktan sonra bir başka otomobilin altında kalması yer alıyor.



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