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Balıkesir'de motoru arızalanan uçak düştü!

Balıkesir Edremit'te ilaçlama yapan uçak motor arızası yaparak düştü.

09 Ekim 2018 Salı 12:31
Balıkesir'de motoru arızalanan uçak düştü!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinlik araziyi ilaçlayan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle düştü. Pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyaatağı mevkiinde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. Zeytin için ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarptı, ardından zeytinlik araziye düştü.  Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevkedildi. Uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazada yaralanmazken, 112 ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürüldü. Koçman'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:31
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. İlaçlama uçağı
  4. uçak düştü

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