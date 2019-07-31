Balıkesir'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Vedat A. idaresindeki 10 R 3031 plakalı servis minibüsü, Paşaalanı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Burcu G. yönetimindeki 10 DAG 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Mehmet Macit yaşamını yitirdi, sürücülerin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Serviste bulunan yolcuların, Kepsut Hükümet Konağı ve Kepsut Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi.

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