Balıkesir’de mezuniyet gururu

Balıkesir Üniversitesinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. İl protokolü ile üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinin katıldığı törende, farklı yetenekler ve bilgilerle donatılmış olan mezunların ülke üretimine, eğitimine ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yeni bir yola çıktıkları vurgulandı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş törende yaptığı konuşmada, milli ve yerli duruşunu her platformda gösteren üniversitenin, nitelikli ve donanımlı gençleri yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Öğrencilere Balıkesir’de ev sahipliği yapan başta Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, mezun öğrencilere seslenerek; “Bundan sonraki hayatınızda, bulunduğunuz yerde ve görev alacağınız her kurumda Balıkesir Üniversitesinin bir parçası olarak bizleri temsil etmeye devam edeceksiniz. Her alanda örnek bireyler olacağınıza inancım tamdır. Her başarınızla ülkemizi daha da ileriye götürmek, hedefiniz olmalıdır. Sizler için, bundan sonraki yaşamınızın sağlık, mutluluk ve başarı ile dolu geçmesini temenni ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz başarılar diledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da törende bir konuşma yaparak, mezun öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Yılmaz tüm mezunlara, meslek yaşamlarımda başarılar diledi. Tören; üniversite geneli ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları düzeyinde ilk üç dereceyi elde eden mezunlara ve bölümlerini birincilikle tamamlayan mezunlara protokol üyelerince diploma ve hediyelerinin verilmesinin ardından, tüm mezunlara belgelerinin verilmesi ve mezuniyet yemininin gerçekleştirilmesi ile devam etti.