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Konut Projeleri Balıkesir’de mayıs ayında 2 bin 735 konut satıldı
Konut Projeleri

Balıkesir’de mayıs ayında 2 bin 735 konut satıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 11:01:00 -
Balıkesir’de mayıs ayında 2 bin 735 konut satıldı

Balıkesir’de Mayıs ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 735 konut satıldı. mayıs ayında Türkiye genelinde 110 bin 588 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Balıkesir’de mayıs ayında 2 bin 735 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. TÜİK’ ten yapılan açıklamanın devamında satış sayılarına göre İstanbul'da 18 bin 814 konut satışı ve Ankara, 9 bin 861 konut satışı ve 6 bin 306 konut satışı ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 37 satış ile Bayburt, 46 ile Ardahan, 60 ile Hakkari oldu.”

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