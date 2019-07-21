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Balıkesir’de mavi bayraklı plaj sayısı 58’e çıktı

Hem Marmara hem de Ege Denizi’nde toplam 290,5 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Balıkesir’de 81 yüzme alanında var olan 22 Mavi Bayraklı plaj sayısı 58’e çıktı.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:26
Balıkesir’de mavi bayraklı plaj sayısı 58’e çıktı

Hem Marmara hem de Ege Denizi’nde toplam 290,5 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Balıkesir’de 81 yüzme alanında var olan 22 Mavi Bayraklı plaj sayısı 58’e çıktı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter’in Balıkesir ziyaretinde yapılan değerlendirmede 36 ayrı noktaya daha mavi bayrak verilmesi kararlaştırıldı.



Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter, il genelindeki halk sağlığı hizmetleri faaliyetlerini yerinde incelemek ve değerlendirmelerde bulunmak için İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter Mavi Bayrak çalışmaları konusunda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda il genelinde Mavi Bayrak alma potansiyeline sahip olan 52 noktadan 36 tanesinin gerekli çalışmalar sonucunda Mavi Bayrak alabileceğine karar verildi. Toplantının ikinci bölümünde ise numune sonuçları itibari ile iyi kalitede olup Mavi Bayrak sahibi olmayan noktaların üzerinde durulması ve bu noktaların mavi bayrak almasının sağlanması, fiziki şartları(kanalizasyon,su,altyapı)yeterli olmayan noktaların BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ele alınarak düzenlenmesi,Belediye Başkanlıkları ve Otellerin Mavi Bayrak alması yönünde teşvik edilmesi, Valilik bünyesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,Sağlık Müdürlüğü,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katılımıyla bir komisyon oluşturularak ilgili kararların bu komisyon tarafından alınması önerildi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:26
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