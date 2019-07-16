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Balıkesir'de köpeklerin zehirlendiği iddiası

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey:- "Hayvan katliamı yapanların cezalandırılması için mücadele edeceğiz. Bu tür durumlara sessiz kalmayacağız, Balıkesir'de doğaya, hayvana ve insana zarar veren herkesin karşısındayız"- Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı:- "Biz insan hayvan ayırt etmeyerek canlıların her türlüsünü severiz. Mutlaka bu şahıs yakalanacaktır ve gereken en ağır ceza uygulanacaktır"

16 Temmuz 2019 Salı 17:25
Balıkesir'de köpeklerin zehirlendiği iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Erdek ilçesinde, boş bir arazide bulunan köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, konunun takipçisi olduklarını ifade etti.

Köpeklerin Belediye tarafından zehirlendiği iddialarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, birkaç gün önce gerçekleşen olayı sosyal medyadan duyurduğunu söyledi.

Canbey, hayvanlara barınak yapmak, bakmak yerine zehirlenmesinin daha kolay geldiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Hayvanseverler bu konuyu Belediyeye taşıdıklarında, görevden alınan belediye başkanı sosyal medyadan hakaretamiz kelimeler kullanıyor. Tabii hayvanseverler tepki gösterdiler, ben de açıklama yaptım. Bu hayvanlara bakmak, kısırlaştırmak, onlara barınak yapmak gerekiyor. Bu hayvanları öldürmek yerine onlara sahip çıkmak gerekiyor. Hayvan katliamı yapanların cezalandırılması için mücadele edeceğiz. Bu tür durumlara sessiz kalmayacağız. Balıkesir'de doğaya, hayvana ve insana zarar veren herkesin karşısındayız. O hayvanlar sahipsiz olabilirler ama kimsesiz değiller."

- Belediyeden iddialara yanıt

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da sosyal medyada yer alan köpek ölümlerinin sorumlusunun Erdek Belediyesi olduğu iddialarını reddederek, köpek ölümlerinin katil ruhlu bir şahsın, korumasız zavallı hayvanlara saldırısı olduğunu kaydetti.

Yapakçı, "Mutlaka bu şahıs yakalanacaktır ve gereken en ağır ceza uygulanacaktır. Savunmasız olan bu hayvanlara yapılan şey affedilemez. Sadece Ocaklar Mahallesi'nde 2 bin 500 sokak hayvanı var. Biz bunların da bakımını yapıyoruz. 'Belediye zehirlemiştir.' gibi bize yapılan bu yakıştırma çok yanlış, bunu ayıplıyorum." ifadesini kullandı.

- "Yapılan katliamdır"

Sahil Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan, yapılanların katliam olduğunu belirterek, "Mahallemizde gerçekleşen bu elim olayda 16 can alındı. Vatandaşın biri hayvanlardan rahatsız olduğu için zehirli et, kıyma atıyor muhtelif yerlere. Hayvanlar da inanılmaz bir şekilde acı çekerek can verdiler. Yapılan katliamdır, caniliktir, cinayettir. Bizler mahallemizde sağlık sorunu olan hayvanları Belediyemize bildiriyoruz, ekipler geliyor, gerekli sağlık kontrolünü ve tedavilerini yapıyorlar.” dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek temsilcisi Eva Otansev de olayın her yıl tekrarlandığını aktararak, savcılığa intikal eden olayla ilgili kararı beklediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:25
  1. Balıkesir
  2. Erdek
  3. katliam
  4. köpek

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