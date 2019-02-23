Balıkesir’de kar yağışı Meteoroloji’nin kar uyarısı vermesinin ardından bu sabah Balıkesir’in yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü.

Meteoroloji’nin kar uyarısı vermesinin ardından bu sabah Balıkesir’in yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü. Kar yağışı özellikle Gönen ilçesinin Sebepli ve fındıklı kırsal mahallelerinde etkili oldu.

Balıkesir güne kar yağışı ile başladı. Şehrin yüksek rakımlı noktaları beyaza bürünürken, Gönen ilçesinin Sebepli ve Fındıklı kırsal mahallalerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan kar, beyaz örtü oluştururken vatandaşlarda ani bastıran kar karşısında şaşırdı.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olacağı kaydedildi.

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