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Balıkesir'de üç aile arasında silahlı kavga çıktı! 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vurulan Hasan Çalgı hayatını kaybetti. 2'si ağır 10 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 07:22
Balıkesir'de üç aile arasında silahlı kavga çıktı! 1 ölü, 10 yaralı

Olay, gece geç saatlerde Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan 3 aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre Sergen D. (25) yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hasan Nail Çalgı (32),saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. DHA'nın haberine göre; Hasan Çalgı´nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada kavga sırasında 2'si ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis önlem aldı

Polis ekipleri, aileler arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olayın meydana geldiği İbrahimce Mahallesi içe yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise katil zanlısı Sergen D., ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 07:17
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