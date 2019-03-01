Balıkesir'de kadın muhtarın aracında ölü bulunması Muhtar Nuray Günaçar'ın olay yerinde buluştuğu tespit edilen kişi, tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde mahalle muhtarının, otomobilinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Edremit-Kızılkeçili Mahallesi yolu kenarında park edilmiş otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (45) ölümüne ilişkin çalışma yapan jandarma ekipleri, maktulün olay yerinde H.G. ile buluştuğu bilgisine ulaştı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan H.G, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Günaçar'ın cenazesi, Akçay Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kızılkeçi köyü mezarlığına defnedildi.

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