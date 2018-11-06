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Balıkesir’de kabus gecesi… Bir kişi kavgada öldü arkadaşları duyunca…

Balıkesir’de çıkan bir kavgada silahlar kullanılırken bir kişi hayatını kaybetti. Kavgada hayatını kaybeden kişinin yakınları, kavga ettikleri gruptan birinin evini ateşe vermeye çalıştı.

06 Kasım 2018 Salı 06:24
Balıkesir’de kabus gecesi… Bir kişi kavgada öldü arkadaşları duyunca…

Memiş Mahallesi Kuvaa-i Milliye Bulvarı'nda aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı.

Çevik Kuvvet müdahale etti

Kavga eden taraflar, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit ilçesinden destek olarak gelen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Bir kişi hayatını kaybetti


Pompalı tüfeklerden çıktığı belirtilen saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ferdi Meşe ile Fırat ve Şaban Algül, sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

Edremit Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Ferdi Meşe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burhaniye Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Fırat Algül'ün hayati tehlikesi bulunduğu, Şaban Algül'ün ise aynı hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Evini yaktılar!


Bu arada, Ferdi Meşe'nin öldüğünü öğrenen yakınları, kavga ettikleri gruptan birinin evini ateşe vermeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan kişilerin tespiti için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 06:24
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