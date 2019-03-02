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Balıkesir’de jandarma çeşitli şuçlardan aranan şahısları yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan 109 kişiyi yakaladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:30
Balıkesir’de jandarma çeşitli şuçlardan aranan şahısları yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan 109 kişiyi yakaladı.

 

Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığı il genelinde 119 ekip ve 526 personelin katıldığı uygulama yaptı. 63 kontrol merkezinde ve 88 arana şahsın adreslerinde yapılan uygulama sırasında 9 bin 793 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Biri cezaevi firarisi, 2 kayıp kişi ve 109 arama kaydı bulunan kişi yakalandı. Uygulama sırasında 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 2 yakalama kaydı bulunan araç ve bin 200 kilo midye ele geçirildi. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:30
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