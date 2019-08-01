0553 313 94 23

Balıkesir’de ışık ve işaret ihlali yapan sürücülere ceza

Balıkesir’de trafik polisleri ışık ve işaret ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
Balıkesir’de ışık ve işaret ihlali yapan sürücülere ceza

Balıkesir’de trafik polisleri ışık ve işaret ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı. Işık ve işaret ihlali yapan sürücülere 43 bin 210 lira ceza kesildi.


Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 54 ekip ve 88 personelle ile Balıkesir genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 174 araç kontrol edildi. Denetimde trafik ışık ve işaret ihlali tespit edilen 174 sürücüye 43 bin 210 Türk Lirası ceza yazıldı. Uygulama sırasında 5 araç trafikten men edilirken, 1 adet araç sürücü belgesi 100 ceza puanı doldurduğundan dolayı geriye alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
    1. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
    2. Türk Hava Kurumu Üniversitesi..
    3. ADÜ Teknokent’ten ön elemede birincilik
    4. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm..
    5. (Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay..
    6. Başkan Şerifoğulları, "Mahalle..
    7. Kurban bayramı öncesi kredi kullanma..
    8. THY ile Bangkok Hava Yolları arasında..
    9. Muradiye’de 2 bin 440 paket kaçak..
    10. Bu nasıl top çevirme! Şimdi bu..
    11. Kuzey Kore'den roket fırlatmada bir ilk
    12. Akülü arabası çalınan adamı hayırsever..
    13. Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon..
    14. One İstanbul ile hedef 20 milyon turist
    15. Konya'da kaçak kazı operasyonu
    16. Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi
    17. (Özel) Maaşını alamayınca hem kepçeyi..
    18. Aden'de bombalı saldırı: 3 ölü, 20..
    19. Büyükşehir’de yollar yenileniyor
    20. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    21. İzmir Belediyesini şikâyet eden..
    22. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi..
    23. Teksas’taki rafineri yangınında..
    24. Bunaltıcı sıcaklar kıraathanelerin de..
    25. Nazilli, 3. İncir Festivaline..
    26. Yeni Motorlu Sanayi Sitesi başvuruları..
    27. İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,7..
    28. Sodexo’dan firmalara Kurban Bayramı’na..
    29. Palandöken: “Yapılandırma sözü esnafı..
    30. Güvenlik birimine getirilen çocuklara..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'