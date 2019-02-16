0553 313 94 23

Balıkesir’de ilk tanzim satış noktası açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’in ilk tanzim satış noktası Toplu Taşıma Merkezinde (TTM) Başkan Zekai Kafaoğlu’nun katılımıyla hizmete girdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:24
Balıkesir’de ilk tanzim satış noktası açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’in ilk tanzim satış noktası Toplu Taşıma Merkezinde (TTM) Başkan Zekai Kafaoğlu’nun katılımıyla hizmete girdi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından TTM’de oluşturulan tanzim satış noktası bugün açıldı.Vatandaşlar açılış öncesinde tanzim satış noktasında ucuz sebze ve meyve alabilmek için kuyruk oluşturdu. Tanzim satış merkezinde patates 2 TL, soğan 2 TL, domates 3 TL, marul 2 TL, beyaz lahana 4 TL, kırmızı lahana 3 TL, karnabahar 3,5 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların ucuz sebze ve meyve alabilmeleri için tanzim satış noktasının hizmete açtıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Hepinizin bildiği gibi Türkiye gündeminde özellikle tarım ürünlerinde sebzede ciddi bir spekülasyon oluştu. Yüksek fiyatlar oluştu vatandaşımız mağdur olmasın diye Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bütün Türkiye’de önce Büyükşehirlerde İstanbul ve Ankara’da başladı. Pey der pey diğer illere yayılıyor. Bugün itibariyle Bursa ve Balıkesir’de devreye giriyor.


Vatandaşımıza ucuz sebze yedirmek için gayret sarf ediyoruz. Bununla ilgili olarak Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan BATAŞ Şirketi ile bu organizasyonu yapıyoruz. Ürünleri Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla alıyoruz. Özellikle Balıkesirli üreticileri mağdur etmemek için Balıkesir’de üretilen marul, karnabahar, kelemi deBalıkesirli üreticilerden alarak, vatandaşlarımıza doğrudan direk ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde fiyatlarda bir denge oluşsun vatandaş mağdur olmasın diye ciddi gayret gösteriyoruz. Talep olması halinde ilçelerimizde de tanzim satış noktaları açabiliriz” dedi.


Tanzim satış noktasından ilk alışverişi yapan Hasan Boylukara “Uygulama gerçekten güzel bir uygulama diğer marketlere, pazarlara göre fiyatların uygun olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar üretilenin üstünde bir fiyatla satılmış olmasaydı bu ürünler bu duruma gelinmeyecekti. Yine de Cumhurbaşkanımızın atılımı ile gerçekleşmiş olan ekonomiye katkıda mücadeleyle güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Tanzim satış noktasında vatandaşlar kredi kartı ile ödeme yapabilecekler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) "Ateş Karıncaları" yürekleri ısıttı
    1. (Özel haber) "Ateş Karıncaları"..
    2. THK’nın 94’üncü yıl dönümü kutlandı
    3. Türkiye’de 459 mavi bayraklı plaj
    4. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği..
    5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    6. Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı..
    7. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    9. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    10. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    11. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    12. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    13. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    14. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    15. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    16. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    18. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    19. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    20. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    21. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    22. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    23. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    24. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    25. Fatih Erbakan konuşurken,..
    26. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    27. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    28. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    29. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    30. Büyük yenilik! Türkiye'de birinci,..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü