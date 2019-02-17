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Balıkesir’de ikinci tanzim satış Toygar’da açıldı

Büyükşehir Belediyesi TTM’den sonra Balıkesir’e ikinci tanzim satış mağazasını Toygar mahallesinde açtı.

17 Şubat 2019 Pazar 12:39
Balıkesir’de ikinci tanzim satış Toygar’da açıldı

Büyükşehir Belediyesi TTM’den sonra Balıkesir’e ikinci tanzim satış mağazasını Toygar mahallesinde açtı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’in ilk tanzim satış noktası dün Toplu Taşıma Merkezinde (TTM) Başkan Zekai Kafaoğlu’nun iştirakiyle hizmete girdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tanzim satış mağazasının ikincisi ise bugün Toygar mahallesinde açıldı.’Üreticiden, Tüketiciye Doğrudan Sebze’ sloganıyla açılan tanzim satış merkezlerinde patates 2 TL, soğan 2 TL, domates 3 TL, marul 2 TL, beyaz lahana 4 TL, kırmızı lahana 3 TL, karnabahar 3,5 liradan satışa sunuluyor.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün yaptığı açıklamada, "TTM’de açılan tanzim satış mağazamıza dün vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ile bugün de Toygar mahallesinde tanzim satış alanımızı oluşturduk ve vatandaşlarımıza ucuz sebze ve meyveyi üreticilerden alarak, vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Balıkesir il merkezinde 3. tanzim satış mağazamızı Gümüşçeşme mahallesinde açmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:39
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