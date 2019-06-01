0553 313 94 23

Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ’Türkiye Huzur ve Trafik’ uygulaması yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 05:33
Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’ uygulaması

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ’Türkiye Huzur ve Trafik’ uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 5 bin kişiye sorgulama yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de polis ekipleri ’Huzur ve Trafik’ uygulaması yaptı. Asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel hareket, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 126 polis ekibi ve 495 personel katıldı. 20 ilçede eş zamanlı yapılan ’Türkiye Huzur ve Trafik’ uygulaması 2 aşamalı gerçekleştirildi. Ekipler ilk aşama araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı, şüpheli görülen araçlarda ise arama yapıldı. Uygulamanın ikinci aşamasında ise terminaller, toplu taşıma hareket noktaları denetlendi. Uygulamada, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.


Uygulama sırasında 4 bin 972’iT.C. Vatandaşı ve 29 Yabancı Uyruklu kişi sorgulanmış , 10 aranan kişi yakalanırken, 3 kişi gözaltına alındı ve 4 şahsa adli-idari işlem yapılarak, 612 TL ceza uygulandı. Polis ekiplerinin uygulaması sırasında822 araç sorgulanmış, 22 araç trafikten men edilmiş, 86 araca 25 bin 680 TL ceza uygulandı. Uygulamada ayrıca 3 gram esrar, 3 gram eroin ve 1 Adet muştaya el konuldu.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlük ve Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 58 ekip 117 personel ile yapılan ’Trafik Uygulaması’ sonucunda ise; bin 768 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş kusurlu görülen 336 araç ve sürücüsüne toplam 99 bin 149 TL idari para cezası uygulanırken, 51 araç trafikten men edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 05:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan..
    3. Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’..
    4. Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu
    5. Bakan Soylu, Bolu’da trafik..
    6. İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
    7. Gölette aranan çobanın arama..
    8. GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı
    9. Arjantin'de Kadir Gecesi idrak edildi
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. Bursa'da DEAŞ operasyonu
    12. İİT zirvesinin ilk gündem maddeleri..
    13. Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs..
    15. Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
    16. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    17. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    18. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    19. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    20. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    21. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    22. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    23. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    24. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    25. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    26. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    27. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    28. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    29. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    30. "Filistin'de adaletin çıkarlara..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!