Balıkesir’de husumet kavgası: 1 ölü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Gönen Şehit Fehmi Ercan Meydanındaki bir işyerinde meydana gelen olayda daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen C.F. (40) 17 LJ 630 plakalı araçla T.N.’nin (59) bulunduğu işyerine geldi. Bir müddet kavga eden şahıslardan C.F. silahla T.N.’yi ağır yaraladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan T.N., kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın faili olduğu iddia edilen C.F. ise silahıyla birlikte Gönen Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.