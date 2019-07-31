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Balıkesir’de havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı

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31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:13
Balıkesir’de havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir arsadaki boş havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı


Köpek kurtarma operasyonu Öğretmenler Mahallesi Özlem Caddesinde meydana geldi. Boş havuza düşen köpeği görev vatandaşlar itfaiyeyi aradı.Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği havuzdan çıkarırken, yiyecek ve su verdi. Karnı doyan ve yaralı olmadığı belirlenen köpek, doğal ortama salındı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:13
  1. doğa

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