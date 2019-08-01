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Balıkesir’de güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Balıkesir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
Balıkesir’de güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Balıkesir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.


Balıkesir’in genel güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği toplantıda yapılması gereken çalışmalar, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, karara bağlandı.


Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan,Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Binbaşı Sadun Özdemir, MİT Temsilcisi ve bazı Emniyet Teşkilatı mensupları katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
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