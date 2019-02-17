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Balıkesir’de güven operasyonu: 20 kişi yakalandı

Balıkesir ve ilçelerinde 2 aşamalı’Güven ve Huzur Uygulaması’ yapıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:05
Balıkesir’de güven operasyonu: 20 kişi yakalandı

Balıkesir ve ilçelerinde 2 aşamalı’Güven ve Huzur Uygulaması’ yapıldı. İl geneli yapılan uygulamalarda 6 bin 39 kişiye GBT uygulaması yapılırken aranan 20 kişi yakalandı..


Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasına Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat polislerinin bulunduğu 428 polis katıldı.


Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Balıkesir Merkez ve İlçelerinde asayiş denetimi yapan ekipler, şüpheli araçları durdurarak araçların içini kontrol etti, sürücü ve yolcuları GBT Genel Bilgi Toplama kontrolünden geçirdi. 255 sabit uygulama noktalarında, ekipler şüpheli görülen kişileri durdurarak üst araması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan bazı araçlara, eksik evrak nedeniyle ceza kesildi ve çekiciyle otoparka götürüldü. Umuma açık yer uygulaması kapsamında da denetlemeler yapıldı. Yapılan aralamalarda haklarında yakalama kararı bulunan kişiler de yakalandı.


Sabit Yol ve Umuma Açık Yer Uygulaması yapıldı


Yol uygulamasında 108 ekibin destek verdiği denetlemelere 428 personel katıldı. Yapılan yol ve umuma açık yer denetimlerinde 6 bin 39 kişiye GBT sorgusunun yapıldığı, 428 aracın kontrol edildi. Uygulama sırasında 25 gr esrar maddesinin ele geçirildi. 28 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı ve 9 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı. Denetim sonucunda araçlara uygulanan ceza miktarı ise 18 bin 509 TL. oldu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:05
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