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Balıkesir'de fuhuş operasyonu

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

13 Aralık 2018 Perşembe 22:25
Balıkesir'de fuhuş operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdek ilçesinde bazı apart pansiyon, motel ve otel sahiplerinin, iş yerlerini fuhuş amaçlı kullandırdığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, apartını fuhuş için kiraladığı belirlenen S.S. ile Ö.A. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

Ö.A. ve N.Y. savcılık talimatıyla emniyette salıverildi. Adliyeye sevk edilen S.S, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:25
  1. Balıkesir
  2. Erdek
  3. polis
  4. Süpürge operasyonu

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