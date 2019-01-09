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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün sözde "Sındırgı ilçesi kadın sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan kişi İstanbul'da yakalandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:44
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde ilçe kadın sorumlusu olduğu ve kriptolu haberleşme sistemi "ByLock"u kullandığı iddiasıyla şüpheli H.O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul ve Düzce'deki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheli H.O, İstanbul'da bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:44
  1. Balıkesir
  2. FETÖ/PDY
  3. Sındırgı
  4. sözde yönetici

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