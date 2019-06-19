Balıkesir’de FETÖ ve DHKP-C operasyonu Balıkesir’de polis, FETÖ/PDY ve DHKP-C üyelerine yönelik yaptığı operasyonlarda 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir’de polis, FETÖ/PDY ve DHKP-C üyelerine yönelik yaptığı operasyonlarda 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Balıkesir merkezde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Bandırma’da, 1 şüpheli de Balıkesir merkezde yakalandı.

Ayrıca DHKP-C Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunan şüpheli Balıkesir- İzmir Yolu Polis Okulu karşısında yol kontrolünde yakalandı.

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