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Balıkesir'de FETÖ operasyonunda binbaşı gözaltına alındı

9.Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Binbaşı H.K., FETÖ operasyonu çerçevesinde göz altına alındı.

23 Ekim 2018 Salı 07:58
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda binbaşı gözaltına alındı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında binbaşı rütbesinde görevli H.K. adlı şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. H.K. adlı şahsın Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 07:58
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