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Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Balıkesir il geneli polis FETÖ operasyonu yaptı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:05
Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Balıkesir il geneli polis FETÖ operasyonu yaptı. Operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Adli makamlara çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 İnfaz Koruma Memuru Bandırma’da, Yine Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1’i müteahhit 1’i esnaf 2 kişi Bandırma’da yakalandı. Yakalanan 2 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan müzahir kurum öğretmeni Dursunbey’de ve Balıkesir’de il geneli yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulamasında hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli Balıkesir merkezde yakalanmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3’ü adli makamlarca tutuklanmış ve diğerleri ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:05
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