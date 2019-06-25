Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 üsteğmen ve meslekten ihraç edilmiş polis ve öğretmen eşi gözaltına alındı.

Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 üsteğmen ve meslekten ihraç edilmiş polis ve öğretmen eşi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ifade bulunan 1 şüpheli öğretmen ile eşi ihraç polis memuru Bigadiç ilçesinde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında görevli 2 şüpheli üsteğmen Balıkesir il merkezinde yakalandı.

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