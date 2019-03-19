Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 14 kişi yakalandı Balıkesir’de polis FETÖ/PDY operasyonu düzenledi.

Balıkesir’de polis FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda 14 FETÖ şüphelisi yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 İnfaz Koruma Memuru Bandırma’da, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 14 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 5’i ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.