Balıkesir’de FETÖ operasyonu Balıkesir polisi il genelinde (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü operasyonu düzenledi.

Balıkesir polisi il genelinde (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü operasyonu düzenledi. Operasyonlarda aranan 3 kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDYile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan 1 Muvazzaf-Astsubay Balıkesir merkezde, Bandırma Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan bylock kullanıcısı 1 şüpheli ise Ankara’da yakalandı. SEGBİS yolu ile alınan ifadesi akabinde tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yargılanması devam etmekte olan özel okulda öğretmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmak üzere teşhis işlemlerinin yapılması kararına istinaden Balıkesir merkezde yakalandığı açıklandı.

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