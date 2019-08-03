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Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Balıkesir’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Balıkesir’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Bank Asya’da hesapları bulunan 3 şüpheli Edremit’te, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen infaz koruma memuru, Bandırma’da ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde eğitim danışman yardımcılığı ve büyük bölge talebe mesullüğü görevleri yapan örgütün mahrem yapı sorumlularından olan 1 zanlı da Antalya’da örgüte ait gaybubet evine yakalandı. Bu şahsın 15 Temmuz darbe teşebbüsün ardından firar ettiği, Bank Asya’da hesabı olduğu ve ByLock kullandığı belirtildi. 5 şahıs tamamlanan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
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