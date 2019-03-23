Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 5 kişi yakalandı
Balıkesir’de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
Balıkesir’de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 infaz koruma memurunu Bandırma’da; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli avukatı Balıkesir il merkezinde; Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli yarbayı Balıkesir merkez ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan öğretmeni Balıkesir il merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler sorgusu sürüyor.
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