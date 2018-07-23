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Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Edremit ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu  iddiasıyla gözaltına alınan eski astsubay tutuklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:01
Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir 2. Sulh  Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranma  kaydı olan ve açığa alınan astsubay R.Z. Edremit TEM Büro Amirliği görevlilerince  gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilen şüpheli,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:01
  1. İzmir
  2. Balıkesir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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