Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranma kaydı olan ve açığa alınan astsubay R.Z. Edremit TEM Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.