Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 2 kişi yakalandı
Balıkesir’de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.27 Şubat 2019 Çarşamba 10:12
Balıkesir’de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 zabıta memuruBurhaniye’de, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Bandırma’da yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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