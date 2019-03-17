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Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 15 kişi yakalandı

Balıkesir’de polis il genelinde yaptığı operasyonlarda 15 şüpheliyi yakaladı.

17 Mart 2019 Pazar 11:41
Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 15 kişi yakalandı

Balıkesir’de polis il genelinde yaptığı operasyonlarda 15 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan ve adli makamlara sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 1 kişi tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında ise adli işlemin devam ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 ihraç binbaşı Edremit’te, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken, İzmir’de yakalanan 1 kargo çalışanı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli İnfaz Koruma Memuru Bandırma’da, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 15 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 9 şüpheli ile ilgili adli işlemin devam ettiği ve neticesinin ayrıca açıklanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:41
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