Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam ediyor Balıkesir polisi il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir polisi il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç binbaşı da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İl genelindeFETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 25.06.2019 günü yapılan operasyon neticesinde adliyeye sevk edilen son 1 şüpheli astsubay sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ihraç kıdemli binbaşıBandırma’dayakalanarak, işlemleri akabinde Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgüt evlerinde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli resepsiyonist Balıkesir il merkezinde yakalandı.

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