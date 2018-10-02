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Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de hareket halindeki yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderiliyor.

02 Ekim 2018 Salı 15:23
Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bursa'dan Balıkesir yönünde gelen Ahmet Çetiner yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası karşısında, önündeki karayollarına ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CPN 31 plakalı temizlik aracına çarptı.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti, Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:23
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. trafik kazası

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