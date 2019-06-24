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Balıkesir’de en iyi çorbacı ödülünü aldı

Bir dergi tarafından Balıkesir’de yapılan çalışmada en iyi çorba yapan lokantalar belirlendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:28
Balıkesir’de en iyi çorbacı ödülünü aldı

Bir dergi tarafından Balıkesir’de yapılan çalışmada en iyi çorba yapan lokantalar belirlendi.


Ödül tanıtım toplantısı yapan lokanta sahibi ve işletmecisi Sinan Ergüven iş hayatına 1988 yılında çırak olarak başladığını ve İlk lokantasını eski garajda 1997 yılında açtığını ve şimdiki iş yerinde mesleğe devam ettiğini belirtti. Sinan Ergüven, "Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri Dergisi Balıkesir’de 2018 yılında yaptığı çalışmada En İyi Çorba yapan lokantalar dalında ilimizde yaptığı araştırmada en iyi çorba yapan lokantalar dalında etli çorbamız, domates çorbamız ve pideli etli çorba dalında 85.60 puan alarak en iyi çorba dalında 1. İlan edildik. Bu birinciliğimiz de lokantamızda çalışan herkesin emeği var. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Yemek ve çorba konusunda Balıkesir lokantaları diğer illerin lokantalarından daha iyi yemek ve çorba yaptığı konusunda iddialıyım” şeklinde konuştu.


Ödül töreni tanıtım toplantısı sonrası Mega Yıldız Lokanta personeli işyeri önünde hatır fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:28
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