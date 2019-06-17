Balıkesir’de elektrikli bisikletler denetlendi

Balıkesir’de şehir merkezinde çok sayıda elektrikli bisiklet trafik ekipleri tarafından denetlendi. Denetlemelerde kask takmayan ve ehliyeti olmayan sürücülere ceza yazılırken, ruhsatı ve faturası olmayan bisikletlerde trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Karayolları trafik kanununa yönelik gerçekleştirilen uygulamada elektrik bisiklet sürücüleri denetlendi.Örücüler caddesi ve Anafartalar caddesinde gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatı ve faturası olmayan 15 elektrikli bisiklet trafikten men edilirken, ehliyetsiz bisiklet kullanan 5 ve kask takmayan 10 sürücüye ise toplamda 16 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Elektrikli bisiklet kullanıcılarının kask takma ve ehliyet bulundurma zorunluluğu olduğunu belirten yetkililer, "Bir çok vatandaşımız elektrikli bisikletlerle ehliyetsiz ve kasksız seyahat ediyor. Fakat elektrikli bisiklet sürücüleri de kask takmak zorunda. Bizim amacımız ceza yazmak değil. Özellikle motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinden istediğimiz tek şey kask ve koruyucu ekipmanlarını kullanmaları. Elektrikli bisiklet ve motosikletlerin karıştığı kazalar ne yazık ki çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Bu yüzden sürücülerimizin kendi hayatlarını hiç saymamaları için kask takana kadar bu denetimleri sürdüreceğiz.Ayrıca 25Kw elektrikli bisiklet sürücüleri de B sınıfı ehliyet sahibi olmalı. Böyle bir durumda bu sürücülerimiz de ehliyetsiz elektrikli bisiklet kullanmaktan dolayı ceza yiyeceklerdir" şeklinde konuştu.