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Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Altıeylül ilçesinde, bir kişinin 650 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını almak isterken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

07 Mart 2019 Perşembe 20:23
Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak, bir kişinin ziynet eşyalarını dolandırmak isterken suçüstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları arayarak kendisini polis, savcı ve benzeri olarak tanıtarak, PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine para aktarımı sağlandığı iddiasıyla dolandırıcılık yapanların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişiyi bu yöntemle kandıran dolandırıcılar, 650 bin lira değerinde ziynet eşyasını banka kasasından aldırarak, belirledikleri yere bırakmasını istedi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelilerin Balıkesir'e beyaz renkli bir araçla geldiklerini tespit etti. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için giriş ve çıkış noktalarını kontrol altına aldı.

Vatandaş, içinde 650 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti çete üyelerine teslim etmek üzereyken, 3 dolandırıcı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:23
  1. 3 şüpheli
  2. Balıkesir
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