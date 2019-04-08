Balıkesir’de devrilen traktörün altında kalan genç öldü Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 16 yaşındaki genç, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 16 yaşındaki genç, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin kırsal Kırtık Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Enes Deniz’in kullandığı 10 BEB 83 plakalı traktör, mahalle içinde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahalleye gelen jandarma ve sağlık ekipleri Enes Deniz’i traktörün altından çıkarırken, öldüğü belirlendi. Deniz’in cansız bedeni Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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