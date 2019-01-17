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Balıkesir'de cinayet

Edremit'te annesine cinsel istismarda bulunduğunu ve tehdit ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polise teslim oldu

17 Ocak 2019 Perşembe 16:03
Balıkesir'de cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi'ndeki tütün ve nargile malzemeleri satan bir iş yerinde Burak O. (29), annesine cinsel istismarda bulunduğunu ve tehdit ettiğini öne sürdüğü Bilal E. (45) ile karşılaştı.

Burada, ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak O, yanındaki tabancayla Bilal E'ye ateş etti.

Başından vurulan Bilal E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Burak O, olayın ardından Akçay Polis Merkezine giderek teslim oldu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:03
  1. Balıkesir
  2. cinayet
  3. Edremit

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