THY- Euroleague
0553 313 94 23

Balıkesir'de bitkisel yağ fabrikasında yangın

Yangında fabrikada maddi hasar oluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 17:39
Balıkesir'de bitkisel yağ fabrikasında yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir bitkisel yağ fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Edincik Mahallesi'nde Bandırma-Gönen karayolu 16. kilometredeki bitkisel yağ fabrikasında, kontrol odasındaki elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yaklaşık bir saatte söndürülen yangın, fabrikada maddi hasara yol açtı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:39
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. fabrika
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK sevkleri
    1. PFDK sevkleri
    2. Artık idare edemiyoruz!
    3. Bandırma'da yağ fabrikasında yangın
    4. İnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi..
    5. "Ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz..
    6. GÜNCELLEME - Gaziantep'teki kuyumcu..
    7. 7. Köyceğiz Noel Pazarı
    8. Bedelli askerlik yapacaklar dikkat!
    9. Yer: İstanbul'un göbeği! Elektrik..
    10. Midibüs ile otomobil buzlanan yolda..
    11. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    12. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin..
    13. Hedefte çocuklarımız var!
    14. Gaziantep'te sahte para operasyonu
    15. Kardeş kıskançlığında dikkat edilmesi..
    16. AB Liderler Zirvesi Brexit gündemiyle..
    17. Vali Kaymak, AA'nın "Yılın..
    18. Rusya'dan Avrupa'ya Kuzey Akım 2 cevabı!
    19. "İlk 100 günlük performanstaki başarı..
    20. İsrail askerleri Batı Şeria'da 1..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!