Balıkesir'de bitkisel yağ fabrikasında yangın
Yangında fabrikada maddi hasar oluştu13 Aralık 2018 Perşembe 17:39
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir bitkisel yağ fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Edincik Mahallesi'nde Bandırma-Gönen karayolu 16. kilometredeki bitkisel yağ fabrikasında, kontrol odasındaki elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yaklaşık bir saatte söndürülen yangın, fabrikada maddi hasara yol açtı.
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