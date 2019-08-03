Balıkesir’de bir otobüs yangını daha İzmir karayolunda seyreden bir yolcu otobüs alev aldı.

İzmir karayolunda seyreden bir yolcu otobüs alev aldı. Yangında can kaybı olmadığı öğrenilirken otobüsün küle döndüğü kaydedildi.

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