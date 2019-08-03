Balıkesir’de bir otobüs yangını daha

İzmir karayolunda seyreden bir yolcu otobüs alev aldı.
03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:14
İzmir karayolunda seyreden bir yolcu otobüs alev aldı. Yangında can kaybı olmadığı öğrenilirken otobüsün küle döndüğü kaydedildi.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:14
YORUM YAZ