Balıkesir’de aranan 17 kişi yakalandı Emniyet ve Jandarma birimlerince, Balıkesir genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Emniyet ve Jandarma birimlerince, Balıkesir genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı birimlerince Balıkesir genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. Balıkesir ili genelinde yapılan planlı operasyonlar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşitli suçlardan aranan toplam 74 şahsa yönelik yapılan operasyonda: Emniyet personelinin 27 ekip, 69 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 95 kişi sorgulanmış, 12 Aranan kişi yakalandı. Jandarma personelinin 8 ekip 30 personelin katılımıyla yaptığı uygulamada 76 kişi sorgulanırkençeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.