Balıkesir'de arama yapılan araçtan tarihi heykel çıktı
Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda Kilikya dönemine ait bir heykel bulundu.20 Ocak 2019 Pazar 15:02
İl Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları sonucu A.A. ve A.D.'nin elinde tarihi eser olduğunun belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile 34 plakalı araçta Karesi ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde arama yapıldı.
A.A. ve A.D.'nin bulunduğu araçta Kilikya dönemine ait yıldız avcısı heykeli bulundu.
Tarihi eser kaçakçılığından 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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