Balıkesir’de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti Balıkesir’de akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve yağmur hayatı felç etti.

Balıkesir’de akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve yağmur hayatı felç etti.

Vatandaşları hazırlıksız yakalayan dolu yağışı sonrası fındık büyüklüğünde yağan dolu yolları bembeyaz yaptı. Vatandaşlar evlerinden aldıkları halı ve kilimler ile araçları doludan zarar görmesin diye kapladı. Çarşı merkezinde dolu yağışına tutulan vatandaşlar kendilerini pasaj içlerine, çatı altı ve işyerlerine girerek korudular.

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