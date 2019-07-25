Balıkesir’de 95 bin yavru sazan suya bırakıldı

Balıkesir’de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 95 bin adet sazan balığı yavrusu 7 ilçe 11 gölette su ile buluştu.

Balıkesir’in Altıeylül, Bandırma, Balya, Dursunbey, Gömeç, Karesi, Susurluk İlçelerinde bulunan toplam 11 adet gölette adaptasyonunun kolay olması, büyük sıcaklık değişimlerine, besin ve oksijen yetersizliğine direncinin kuvvetli olması, etinin lezzetli ve balıkçılarca makbul bir tür olması sebebiyle sazan balığı yavruları suya bırakıldı. Yapılan balıklandırma ile doğal stokun desteklenmesi, sportif balıkçılığın geliştirilmesi ve atıl durumda olan su kaynaklarının üretime kazandırılması hedeflendi. Doğal ortamı ile buluşan 95 bin yavru sazanın 70 bini Antalya’da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 25 bini Balıkesir Büyükşehir Belediyesince temin edildi. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının ortak çalışmasıyla uzman personeller denetiminde 95 bin yavru balık göletlere bırakıldı.