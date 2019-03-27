Balıkesir'de 942 bin 88 seçmen oy kullanacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 942 bin 88 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde, Balıkesir'deki seçmenler 3 bin 375 sandıkta büyükşehir belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014 yerel seçimlerinde Balıkesir'de 885 bin 884 olan seçmen sayısı 56 bin 204 artarak, 942 bin 88 oldu. İl genelinde kurulacak sandık sayısı ise 2014'teki seçimlere göre 47 sandık azalarak, 3 bin 375'e düştü.

Balıkesir'de en fazla seçmen 135 bin 578 ile Karesi ilçesinde yer alırken, bu ilçede 430 sandık kurulacak. Karesi'den sonra ikinci sırada yer alan Altıeylül'de 433 sandıkta 132 bin 95 seçmen oy verecek. 31 sandık ve 8 bin 1 seçmenle, en az sandık ve seçmen ise Marmara'da olacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

